Rio - Apesar das expectativas pelo investimento da SAF e pelo retorno à elite do futebol brasileiro, o ano de 2023 do Vasco foi muito abaixado do esperado. O Cruz-Maltino foi eliminado da Copa do Brasil ainda na segunda fase, dentro de casa, e correu risco de ser novamente rebaixado para a Série B. No entanto, a perspectiva é de que 2024 seja diferente tanto para o time quanto para o torcedor.

No início de 2023, o Vasco ainda montava o elenco para a temporada, e muitas mudanças precisaram ocorrer. Na primeira rodada do Brasileirão, na vitória contra o Atlético-MG por 2 a 1, o Cruz-Maltino foi a campo com: Léo Jardim; Puma, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Já Figueiredo, Matías Galarza, Marlon Gomes, Paulo Victor e Cauan Barros entraram no decorrer do jogo.



Dentre os citados, Robson e Alex Teixeira não se firmaram e deixaram o clube na virada do ano. Paulo Victor estava emprestado pelo Internacional, mas acabou cedido mais tarde ao Ceará durante a temporada. Pedro Raul não conseguiu engrenar e foi vendido para o Toluca, do México. Andrey ficou por pouco tempo, já que estava emprestado, mas também ficou devendo. Rodrigo e Galarza foram emprestados.

Apenas Léo Jardim, Lucas Piton e Gabriel Pec foram jogadores considerados titulares do início ao fim do ano. Léo, Jair e Marlon Gomes permaneceram no Vasco e também foram importantes para o time.





Na segunda janela, o Vasco trouxe reforços que foram essenciais para a recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Foram os casos de Medel, Maicon, Paulinho, Praxedes, Payet e Vegetti. Também vale destaque para Serginho, que marcou decisivos gols com a camisa do Gigante da Colina - o primeiro na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0 e o segundo na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, jogo este que selou a permanência do time na Série A.

Outro ponto importante é a consolidação do trabalho de Ramón Díaz. Foi sob o comando do técnico argentino que o Vasco cresceu de produção e conseguiu a arrancada no Campeonato Brasileiro para se manter na Série A. Ele, aliás, não teve um impacto somente no coletivo do time. No aspecto individual, jogadores como Paulo Henrique e Zé Gabriel, que antes estavam encostados, se tornaram fundamentais para o time.

Cabe mencionar que todos os atletas que foram importantes para a arrancada do Vasco, que teve a sétima melhor campanha do returno, permanecerão para a temporada 2024. Com a base definida e o trabalho do treinador consolidado, o Cruz-Maltino está no mercado para qualificar ainda mais o elenco. Recentemente, por exemplo, o Vasco anunciou a contratação do ex-zagueiro do Benfica João Victor, que também despertava interesse de outros clubes.