Ramón Díaz é o técnico do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 31/12/2023 16:34

Rio - O Vasco definiu os detalhes de sua pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. O time carioca fará amistosos contra o San Lorenzo-ARG e o Deportivo Maldonado-URU, pelo torneio Série Río de la Plata.



O primeiro duelo do time de Ramón Díaz será no dia 18 de janeiro, contra os argentinos. Três dias depois, será a vez de enfrentar os uruguaios. Os horários e locais das partidas ainda não foram confirmados.



Antes de embarcar para Punta del Este, o Vasco fará trabalhos no CT Moacyr Barbosa. A reapresentação do elenco será no dia 6 de janeiro. A estreia no Campeonato Carioca está marcada para o dia 18, mas a tendência é que um time de garotos seja escalado.