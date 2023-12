Pumita Rodríguez celebra gol marcado em jogo do Vasco contra o Cruzeiro - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 30/12/2023 13:21

Rio - Puma Rodríguez viveu um ano de altos e baixos no Vasco. Após um bom Campeonato Carioca, que lhe rendeu o prêmio de melhor lateral-direito da competição , o uruguaio caiu de produção no Brasileirão e chegou a perder a titularidade. Por outro lado, cresceu de produção na reta final de temporada. Ele, inclusive, marcou nos jogos contra Cruzeiro e Corinthians. Nesse sentido, em entrevista ao site "ge", Pumita explicou o que foi importante para conseguir essa retomada no desempenho dentro de campo.

"Importante foi entender onde estava errando. Tentar corrigir e usar as minhas valências mais marcantes. Todo jogador, em algum momento, passa por alguma instabilidade na carreira. Mas no Vasco, quando isso aconteceu, tive profissionais muito experientes para me orientar. Ramon, Emiliano, meus companheiros mais vividos como Medel, Maicon, Vegetti e os demais", disse Pumita.

"Somos uma grande família no Vasco. Também ouvi muito do Bielsa, que sempre esteve atento as minhas atuações, mas principalmente, nunca deixei de trabalhar. Intensifiquei ainda mais meus treinos. Fora isso, o apoio incondicional da minha família que sempre foi meu combustível para tudo", completou.

O lateral também deixou uma mensagem para a torcida. Puma exaltou os cruz-maltinos e mostrou que acredita em um 2024 diferente.

"Ao vascaíno, o que preciso mostrar é gratidão, por tudo que fizeram com este time neste 2023. Vocês foram fenomenais nas arquibancadas. Podem esperar um 2024 diferente. De vitórias e bons momentos. Se depender de mim, não passaremos sufoco mais, porque vocês merecem um Vasco campeão", afirmou Puma.