Eduardo Vargas, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 30/12/2023 12:51

Rio - O Vasco pode fazer em breve uma proposta pelo atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG. Segundo a "Itatiaia", o chileno de 34 anos está fora dos planos do time mineiro para 2024 e foi oferecido ao Cruz-Maltino, que avalia o nome.



Até o momento, o Vasco não apresentou nenhuma oferta. Mesmo que o time carioca não avance, Vargas não permanecerá no Atlético-MG para 2024. Os representantes do jogador, inclusive, já foram comunicados que podem buscar um novo clube para ele.



Eduardo Vargas chegou ao Atlético-MG em 2020 e ajudou o clube a conquistar os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil no ano seguinte. Na última temporada, marcou apenas três gols e deu uma assistência em 31 jogos. O contrato do chileno com o Galo vai até o fim de 2024.