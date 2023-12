Goleiro Halls foi revelado nas categorias de base do Vasco - Arquivo Pessoal

Publicado 30/12/2023 17:26

Rio - O goleiro Halls está nos planos do Vasco para 2024. De acordo com o site "ge", o time carioca rejeitou uma possível investida do Vitória pela contratação do jogador de 24 anos e indicou que conta com ele no próximo ano.

Segundo o portal, o time nordestino manteve contato com representantes do atleta nos últimos dias e indicou que tinha intenção de fazer uma proposta ao Vasco. No entanto, o Cruz-Maltino rechaçou a possibilidade e comunicou aos empresário de Halls que conta com ele em 2024.

Na próxima temporada, a tendência é que Halls se torne o reserva imediato de Léo Jardim. O posto era ocupado por Ivan, que deve se transferir para o América-MG após o fim de seu empréstimo ao Vasco.

Revelado pelo Vasco, Halls tinha contrato apenas até março, mas recentemente acertou a extensão do vínculo até o fim de 2024. Na última temporada, o jovem disputou três partidas, todas pelo Campeonato Carioca.