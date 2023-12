Wesley, do Cruzeiro, é alvo do Vasco - Staff Images / Cruzeiro

Wesley, do Cruzeiro, é alvo do VascoStaff Images / Cruzeiro

Publicado 29/12/2023 19:30

Rio - Após acertar a permanência do técnico Ramón Díaz, o Vasco começou a agir no mercado. Além da contratação do zagueiro João Victor, do Benfica , o Cruz-Maltino negocia o empréstimo do atacante Wesley, do Cruzeiro, segundo informações do "ge".