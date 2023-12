Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 28/12/2023 13:50

Rio - Após resolver as pendências e acertar a renovação com o técnico Ramón Díaz , o Vasco muda o foco para o mercado e busca reforços para a próxima temporada. A expectativa é que os novos jogadores sejam anunciados antes do início da pré-temporada, segundo informações do "ge".

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa, onde será feita a primeira metade da pré-temporada. O Vasco planeja buscar reforços para todos os setores, com exceção da lateral direita que já foi resolvida com a manutenção de Paulo Henrique e Puma.

A estratégia inicial foi manter a base do time e o objetivo agora é reforçar o elenco para manter o nível de competitividade interno no alto. O trabalho é diferente do que foi realizado nos últimos anos, quando o Vasco realizou uma reformulação completa do elenco com dezenas de trocas.

Além das renovações de Maicon e Paulo Henrique, o Vasco também já definiu que Alex Teixeira, Sebastián, Robson Bambu e Gabriel Dias estão fora dos planos para a próxima temporada. A única pendência, no momento, é o meia Praxedes. O técnico Ramón Díaz deseja a permanência.

A ideia é buscar um lateral-esquerdo, zagueiros, meio-campistas e atacantes para reforçar o elenco. O Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, em São Januário.