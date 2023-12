Paulinho é atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 27/12/2023 18:55 | Atualizado 27/12/2023 18:58

Rio - Procurado pelo Vasco no início do ano, o atacante Paulinho não retornou para o time que o revelou para o futebol e fechou com o Atlético-MG. Após uma temporada brilhante, o jogador foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 20 gols marcados. Em entrevista ao canal do YouTube, "Pai da Batida", o atleta revelou que ficaria feliz se puder voltar ao Cruz-Maltino no futuro, mas ressaltou que seu foco atual é o Galo.

"Com certeza. É o clube que me criou, me mostrou para o mundo... Claro que, se um dia for possível voltar, ficaria muito feliz em voltar para casa. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Meu foco hoje é ajudar o Galo a estar nas cabeças do futebol brasileiro", disse o atleta.



Aos 23 anos, Paulinho foi vendido pelo Vasco ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 2018. Os europeus desembolsaram cerca de R$ 80 milhões para ter o jogador. O atacante atuou no futebol alemão durante quatro temporadas, mas não conseguiu se firmar e acertou o seu retorno ao Brasil após 72 jogos, oito gols marcados e quatro assistências pelo Bayer.

Em 2023, o atacante fez 61 partidas, marcou 31 gols e deu oito assistências. Suas ótimas atuações pelo Atlético-MG o renderam uma convocação para seleção brasileira. Ele entrou em campo no jogo contra a Colômbia.