Zé Gabriel - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 27/12/2023 15:43 | Atualizado 27/12/2023 16:02

Rio - A pedido de Ramón Díaz, o volante Zé Gabriel encaminhou sua renovação com o Vasco. Ambas as partes ainda discutem algumas pendências para a assinatura do novo contrato e a tendência é que o novo acordo seja por mais duas temporadas, ou seja, até o final de 2025. A informação é da "Itatiaia".

Recentemente, o jogador foi procurado por clubes do Brasil e do exterior, mas não houve nenhuma proposta oficial. O fato do atleta preferir ficar no Cruz-Maltino também pesou para o andamento da renovação que deve ser oficializada nos próximos dias.

Sem espaço no elenco do Vasco na primeira metade da temporada, Zé Gabriel virou titular com Ramón Díaz e se tornou peça fundamental no esquema tático do argentino. Apesar da boa fase do jogador, o Gigante da Colina ainda está interessado em um outro jogador para disputar posição com o volante.

Zé Gabriel foi um dos destaques do Cruz-Maltino na campanha que ajudou o time a escapar do rebaixamento na última rodada. O jogador fez 29 jogos na temporada e marcou um gol.