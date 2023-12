Centro de Treinamento Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Centro de Treinamento Moacyr Barbosa Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/12/2023 16:10

Rio - O Vasco definiu a data de reapresentação do elenco para a próxima temporada. Os jogadores terão que se reapresentar no dia 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa, para o início da pré-temporada. Os primeiros dias serão de avaliações clínicas e físicas.

A pré-temporada será realizada em duas etapas. Na primeira metade, as atividades serão realizadas no CT Moacyr Barbosa. Já na segunda parte, a tendência é que a preparação aconteça na cidade de Punta Del Este, no Uruguai.

O Vasco ainda não anunciou reforços para a próxima temporada, mas quatro jogadores já foram liberados. São eles: o zagueiro Robson, o lateral-direito Gabriel Dias e os atacantes Alex Teixeira e Sebastián Ferreira. O meia-atacante Laranjeira e o lateral-esquerdo Riquelme serão emprestados.