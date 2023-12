Jefferson chegou ao Vasco no meio deste ano e não entrou em campo nenhuma vez - Daniel Ramalho / Vasco

Jefferson chegou ao Vasco no meio deste ano e não entrou em campo nenhuma vezDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 26/12/2023 11:22

Rio - O lateral-esquerdo Jefferson, que chegou ao Vasco na segunda janela de transferências deste ano, deixará o clube sem sequer entrar em campo uma vez. O vínculo dele com o Cruz-Maltino iria até o fim do Carioca do ano que vem. As informações são do canal 'Atenção, Vascaínos!'.

O jogador de 26 anos estava emprestado junto ao Atlético-GO. No Vasco, ele era cotado para ser o reserva imediato do lateral-esquerdo Lucas Piton. Agora, o representante do atleta é aguardado no Rio de Janeiro para resolver a situação.

O empréstimo junto ao time goiano deve ser repassado para outro clube. De acordo com o 'Lance!', Jefferson tende a defender o Juventude em 2024. O clube gaúcho subiu de divisão e disputará a Série A no ano que vem.