Praxedes - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/12/2023 18:45

Rio - Negociando para ficar com Bruno Praxedes em 2024, o Vasco passou a ter um concorrente na disputa. De acordo com informações do portal "GE", o Cruzeiro entrou na briga do jovem, de 21 anos, que pertence ao Bragantino.

Ramón Díaz pediu que o Cruz-Maltino faça o possível para manter o jogador, porém, o Bragantino deseja receber 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 26 milhões). A pedida é considerada fora da realidade para o Vasco, que tenta reduzi-la.

Com passagens pela base do Fluminense, Praxedes se profissionalizou pelo Internacional. O Bragantino o comprou em 2021 por seis milhões de euros (R$ 35,9 milhões na cotação da época). Após altos e baixos no clube paulista, o jovem chegou ao Vasco no meio de 2023. Ele atuou em 21 jogos, com um gol e duas assistências pelo Cruz-Maltino.