Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 23/12/2023 15:03

Rio - O treinador Ramón Díaz, de 64 anos, está perto de sacramentar oficialmente sua renovação com o Vasco, porém, o argentino vem despertando interesse de equipes estrangeiras. De acordo com o jornalista argentino, o técnico recebeu sondagens de clubes do Brasil e de equipes dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos.

O treinador tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem e deverá ampliar até o fim de 2025. Em relação a clubes brasileiros, o argentino dificilmente deixaria o Cruz-Maltino. Porém, o interesse de equipes árabes pode mudar a situação, devido ao poder aquisitivo.

Ramón Díaz já trabalhou em equipes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Ele teve duas passagens pelo Al-Hilal, equipe de Neymar e de Jorge Jesus, e também dirigiu o Al-Ittihad, de Gallardo e Benzema. Nos Emirados, o argentino comandou o Al-Nasr.