Riquelme não está nos planos do Vasco para a temporadaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 22/12/2023 19:39

Rio - O Vasco acertou, nesta sexta-feira (22), o empréstimo do lateral-esquerdo Riquelme ao Sport. Ele assinará com o time pernambucano até o fim de 2024. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Machão da Gama".

Nas próximas semanas, Riquelme é aguardado em Recife para realizar exames médicos e assinar com o Sport. No contrato, haverá uma cláusula que permite ao Vasco solicitar o retorno do lateral a qualquer momento.

Riquelme não entra em campo desde o dia 17 de julho de 2022, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele estava à disposição do Vasco no segundo semestre deste ano, mas não foi utilizado pelo técnico Ramón Díaz.