Léo Jardim é goleiro do Vasco - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Léo Jardim é goleiro do VascoFoto: Leandro Amorim/Vasco

Publicado 21/12/2023 14:56

Rio - Peça fundamental para a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro, Léo Jardim não escondeu a felicidade por ser o goleiro do Gigante da Colina. Em entrevista à "VascoTV", divulgada nesta quinta-feira, 21, ele falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa 1 do Cruz-Maltino e pontuou que muitos gostariam de ter essa oportunidade.



"Tem sido muito bacana. Eu considero uma grande responsabilidade representar a camisa 1 do Vasco. Uma camisa que tantos goleiros gostariam de vestir. Eu sei da responsabilidade que carrego, da paixão dos torcedores, então fico muito feliz por poder ajudar a equipe e representar bem uma camisa tão grandiosa", disse Léo Jardim.





O goleiro também exaltou o coletivo do Cruz-Maltino, que conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Depois de fechar o primeiro turno com apenas 16 pontos, o time somou 29 no segundo e escapou do rebaixamento.

"Muito feliz pelo desempenho pessoal, mas o que me deixou mais contente foi o desempenho coletivo. Tivemos um começo de Brasileiro bem difícil, mas conseguimos no segundo turno reverter a situação e provamos ser capazes de conseguir coisas maiores. Estou muito feliz por isso. E com certeza esse foi um ano de afirmação para mim", afirmou o goleiro.

Léo Jardim em ação durante jogo do Vasco Foto: Leandro Amorim/Vasco

Na entrevista, Léo Jardim exaltou a torcida cruz-maltina. O arqueiro destacou a presença dos torcedores mesmo em jogos fora de casa e disse que eles foram uma motivação a mais para o grupo.

"O apoio da torcida é um fator muito positivo. Dentro de casa, não preciso nem dizer como foi importante a torcida estar do nosso lado, sempre apoiando. Mas o que mais me surpreendeu foram os jogos fora de casa. A torcida sempre esteve presente em grande número, sempre lotava o espaço visitante dos estádios. Com certeza é uma motivação a mais para nós".