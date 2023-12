Denilson, volante do Cuiabá - Divulgação / Cuiabá

Publicado 21/12/2023 13:00

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Vasco tem interesse na contratação do volante Denílson, de 22 anos, que defende o Cuiabá. O jovem foi um dos destaques do Dourado no Brasileiro e vem sendo assediado até por clubes do exterior. As informações são do portal "GE".

Além do Cruz-Maltino, Corinthians, Fluminense e Internacional fizeram consultas ao staff de Denílson. O jovem deseja deixar o Cuiabá, mas com contrato até o fim de 2027, o Dourado exigiria o pagamento da multa de cerca de R$ 80 milhões.

Com passagens pela base do Flamengo e do Atlético-MG, Denílson defendeu o Bangu em 2021. Pelo Cuiabá, na temporada atual, o volante entrou em campo em 46 partidas, fez dois gols e deu quatro assistências.