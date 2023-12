Marquinhos Gabriel jogou no Vasco em 2021 - Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Publicado 20/12/2023 11:13

Rio - O meio-campista Marquinhos Gabriel entrou na lista de jogadores que cobram o Vasco na Justiça. Ele, que defendeu o clube em 2021 na Série B do Brasileirão, move duas ações contra o Cruz-Maltino pedindo o valor de R$ 447 mil. A ação corre na 15ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). As informações são do site "Papo na Colina".

Marquinhos Gabriel alega não ter recebido cinco parcelas do direito de imagem e os bônus pelas metas alcançadas previstas em contrato, como jogos disputados e percentual de titularidade.

O jogador disputou 42 partidas pelo Vasco, marcou sete gols e deu seis assistências. Após deixar o clube de São Januário, o meia passou por Goiás e jogou pelo Criciúma a última temporada, onde conquistou o acesso à Série A de 2024.