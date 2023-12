Gabriel Dias em treinamento pelo Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 19/12/2023 17:08

Com seu contrato com o Vasco se encerrando no final desse ano, Gabriel Dias segue com o futuro indefinido no clube. Sabendo disso, o Vitória, campeão da Série B desse ano, demonstrou interesse na contratação do lateral-direito. As informações são do "iG".

O Vitória está fazendo sua montagem de elenco para a Série A do Brasileirão de 2024 e observa em Gabriel Dias uma oportunidade de mercado, sabendo da possibilidade de ficar sem contrato ao final desse ano. Mais novidades sobre a negociação devem acontecer nos próximos dias.

Gabriel Dias foi contratado pelo Vasco em 2022, entretanto, atuou muito pouco pelo clube por conta de sérias lesões. Nesse ano, por exemplo, o lateral entrou em campo apenas uma vez, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, 11 minutos depois, o jogador voltou a se lesionar seriamente e não jogou mais pelo Cruz-Maltino nesta temporada.

Ao todo, Gabriel Dias tem 15 jogos pelo Vasco. Além do Cruz-Maltino, o lateral também tem passagens por Ceará, Fortaleza, Internacional, Paraná Clube, Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte e Palmeiras.