Bandeira do Vasco em São JanuárioRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/12/2023 16:39

Rio - O Vasco conseguiu novos patrocínios para as categorias de base e o futebol feminino do clube através da lie de incentivo fiscal. Ambas as modalidade receberão as verbas para investir à partir da temporada de 2024.

A base do Cruz-Maltino receberá R$ 3 milhões da Tim. Por sua vez, o feminino terá R$ 1 milhão da Ambev para o ano que vem.

Tanto as categorias de base, quanto o futebol feminino são de responsabilidade da SAF. Contudo, o Vasco teve o apoio da futura diretoria do clube associativo que será comandada pelo ex-jogador Pedrinho.

Futuro vice-presidente, Paulo Salomão esteve uma reunião com o governador Cláudio Castro e contou com a ajuda de membros do grupo político de Pedrinho para agilizar o processo. Há algum tempo o Cruz-Maltino buscava apoio para as modalidades e os patrocínio já foram publicados no Diário Oficial.