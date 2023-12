Nathan Silva - Divulgação / Pumas

Publicado 19/12/2023 09:30

Rio - Em busca de reforços para o setor defensivo, o Vasco tem mais um nome na lista. O Cruz-Maltino avalia a contratação do zagueiro Nathan Silva, de 26 anos, que passou pelo Atlético-MG, e atualmente atua no futebol mexicano. As informações são do portal "GE".

A contratação não é simples. Nathan atua pelo Pumas, desde o meio do ano, vendido pelo Galo por algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões, na época). De acordo com o portal, o clube mexicano descarta um empréstimo e só negociaria o brasileiro em definitivo. O Atlético-MG ainda tem 20% dos direitos econômicos.

Formado nas divisões de base do clube mineiro, Nathan Silva foi emprestado para o Atlético-GO, Ponte Preta e Coritiba, antes de ser aproveitado no Atlético-MG. Seu melhor ano foi em 2021, quando fez parte do elenco que conquistou o Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro.

Na atual temporada, atuando pelo Pumas, Nathan Silva vem sendo titular da equipe. Ele entrou em campo em 21 partidas, fez dois gols e deu um assistência.