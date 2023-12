Lucas Piton tem contrato com o Vasco até o fim de 2026 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/12/2023 22:02

Rio - O Vasco chegou em um acordo com a Elenko Sports, empresa que gerencia jogadores, para pagar a dívida relacionada à compra de Lucas Pinton junto ao Corinthians. A informação foi dada primeiro pelo jornal "Lance!".

Vale lembrar que, nesta terça-feira, 19, veio à tona a notícia de que o Cruz-Maltino havia sido acionado judicialmente pelas dívidas relacionadas ao parcelamento da compra do jogador. A ação pedia a execução contra a SAF cobrando um valor de cerca de R$ 12,3 milhões.

O CASO

No começo de 2023, o Vasco adquiriu 60% dos direitos de Piton por cerca de R$ 16,2 milhões, a serem pagos em seis prestações, sendo três neste ano e três em 2024. Como o Corinthians tinha uma dívida com esta empresa, cinco das seis parcelas, 80% do montante, deveriam ser repassadas para ela. Porém, o Cruz-Maltino não efetuou nenhum pagamento.

As três primeiras parcelas deveriam ser pagas no início do ano e acabaram vencendo. O Vasco pediu um novo prazo para resolver a situação com o Corinthians e acertar até o fim de setembro, o que também não foi cumprido.