Publicado 19/12/2023 17:50

Rio - Contratado pelo Vasco no começo do ano, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 23 anos, foi um dos destaques do clube carioca em 2023. Porém, a operação que envolveu a sua transferência junto ao Corinthians segue dando problemas para o Cruz-Maltino fora das quatro linhas. De acordo com informações do portal "Itatiaia", o clube carioca foi acionado judicialmente por uma empresa que cobra dívidas relacionadas ao parcelamento da compra do jovem.

A empresa entrou com uma ação pedindo a execução contra a SAF cobrando um valor de cerca de R$ 12,3 milhões. Os advogados pedem o depósito integral do valor em até três dias, após a notificação.

No começo de 2023, o Vasco adquiriu 60% dos direitos de Piton por cerca de R$ 16,2 milhões, a serem pagos em seis prestações, sendo três neste ano e três em 2024. Como o Corinthians tinha uma dívida com esta empresa, cinco das seis parcelas, 80% do montante, deveriam ser repassadas para ela. Porém, o Cruz-Maltino não efetuou nenhum pagamento.

As três primeiras parcelas deveriam ser pagas no início do ano e acabaram vencendo. O Vasco pediu um novo prazo para resolver a situação com o Corinthians e acertar até o fim de setembro, o que também não foi cumprido. O Alvinegro também acionou o Cruz-Maltino judicialmente.