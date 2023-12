Robson Bambu chegou ao Vasco em janeiro de 2023 e disputou 21 partidas na temporada - Daniel Ramalho/Vasco

Robson Bambu chegou ao Vasco em janeiro de 2023 e disputou 21 partidas na temporadaDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/12/2023 13:07 | Atualizado 19/12/2023 13:07

estava emprestado pelo Nice, da França, e não terá o vínculo renovado, sendo o segundo nome confirmado na barca vascaína. O primeiro foi

O Vasco anunciou nesta terça-feira (19) que Robson Bambu não fica em 2024. O zagueiro, e não terá o vínculo renovado, sendo o segundo nome confirmado na barca vascaína. O primeiro foi Sebastián Ferreira

Comunicado- Robson



O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do zagueiro Robson, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira.#VascoDaGama pic.twitter.com/5YOwEqFOpJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 19, 2023

O acordo com o clube francês tinha uma cláusula em que obrigaria o Vasco a comprar o zagueiro, caso metas fossem atingidas, por cerca de 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). Entretanto, Robson não completou dois mil minutos jogados.



Contratado no início de 2023, ele não conseguiu se firmar, também devido a uma lesão muscular que o atrapalhou no início da temporada. titular em três jogos no Carioca, ele só retornou no início do Brasileirão, mas perdeu espaço com a chegada de Ramón Díaz, que o colocou como lateral-direito.



Reserva, entrou em campo apenas três vezes nas últimas 16 rodadas do Brasileirão. Ao todo, ele disputou 21 partidas.