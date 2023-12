Alexandre Mattos e Lúcio Barbosa - Leandro Amorim/Vasco

Alexandre Mattos e Lúcio BarbosaLeandro Amorim/Vasco

Publicado 19/12/2023 14:54

Rio - O Vasco quer definir a situação de seus jogadores em fim de contrato antes de focar 100% em contratações. Por isso, algumas decisões já começaram a ser tomadas pelo departamento de futebol. A informação foi dada pelo jornal "LANCE!".

Nas últimas horas, o Cruz-Maltino confirmou as saídas do atacante Sebastian Ferreira, que retornou ao Houston Dynamo-EUA , e do zagueiro Robson, que estava emprestado pelo Nice até o fim de 2023 .O clube também não deve manter Alex Teixeira, que ficará livre no mercado a partir de 1 de janeiro, e está em negociações para manter Praxedes, Ivan e Paulo Henrique, emprestados até o fim do ano.