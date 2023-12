Gabriel Pec celebra gol marcado em vitória do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Rio - Cria do Vasco, Gabriel Pec viveu o melhor ano da carreira em 2023 e foi peça fundamental para a arrancada do Cruz-Maltino, que conseguiu escapar do rebaixamento. Em 50 partidas na temporada, ele marcou 14 gols e distribuiu cinco assistências. Nesse sentido, o atacante falou sobre o desempenho individual no ano e ainda ressaltou que o grupo jamais deixou de acreditar na volta por cima no Campeonato Brasileiro.

"Foi um ano bem intenso, de muito aprendizado. Gostaria de agradecer a Deus, pois é Ele que me sustenta todos os dias. Muito feliz pela temporada que fiz em 2023. Ano passado pude contribuir com o acesso e agora ajudei também nessa volta por cima no Brasileiro. A gente nunca se abalou, jamais deixou de acreditar. A gente trabalhou firme, não deixou o externo influenciar no interno e graças a Deus conseguimos o objetivo", disse Gabriel Pec, à "VascoTV".

Durante a entrevista, Gabriel Pec elegeu a vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense como a partida mais especial do ano. Naquela ocasião, o atacante marcou dois gols, e o Gigante da Colina conseguiu um resultado importante em meio à campanha de recuperação no Brasileirão.

"O jogo mais especial foi sem dúvidas contra o Fluminense. Era um clássico, então ali ganhamos mais confiança e moral para a sequência do Brasileiro. Vimos que o grupo era muito forte e demos um passo importante para o nosso objetivo", afirmou o atacante.

Por fim, Gabriel Pec exaltou os torcedores cruz-maltinos. Ele destacou o tamanho da torcida do Vasco, espalhada pelo Brasil, e também o apoio que o grupo recebeu.

"Falar da torcida do Vasco é muito fácil. Onde a gente vai, no Brasil todo, seja no sul ou nordeste, o estádio está sempre lotado de vascaínos nos apoiado. Aqui em São Januário, não foi diferente. A torcida é o nosso 12º jogador".