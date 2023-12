Benjamín Kuscevic está na mira do Vasco - Rafael Ianoski/Coritiba

Publicado 18/12/2023 14:44

Rio - O zagueiro Benjamín Kuscevic, do Coritiba, está na mira do Vasco. A diretoria do Coxa liberou o jogador e seu estafe para negociar com a diretoria do Cruz-Maltino. A informação é do portal "ge".

Kuscevic tem um dos maiores salários do Coritiba e não deve ficar no clube que pretende diminuir sua folha para a disputa da Série B do ano que vem. Por sua vez, o zagueiro entende que, para ser convocado pela seleção chilena, ele precisa jogar num time da elite do futebol brasileiro.

O defensor chileno tem 26 anos e foi contratado pelo Coxa, junto ao Palmeiras, no início de 2023. Na negociação, o Coritiba comprou 50% de seus direitos econômicos por 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões na cotação do período).

Kuscevic fez parte de sua formação no Real Madrid, mas se tornou profissional pela Universidade Católica, do Chile. Em 2020, o zagueiro chegou ao Palmeiras e fez parte dos títulos da Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021), Paulistão (2022), Recopa Sul-Americana (2022) e Campeonato Brasileiro (2022).

Em 2023, o chileno fez 32 jogos - todos eles como titular - e marcou dois gols.