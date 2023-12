Júnior Chávare - Fernando Alves/E.C Juventude

Publicado 17/12/2023 20:52

Rio - O Vasco fez uma proposta para contratar Júnior Chávare, executivo de futebol do Coritiba. No entanto, o dirigente recusou a oferta para seguir no time paranaense em 2024, mesmo na Série B. A informação é do site "ge".

O desejo do Vasco era contratar Chávare para trabalhar ao lado de Alexandre Mattos, contratado na última semana para atuar como diretor de futebol. Além do time carioca, o Corinthians também fez uma oferta ao dirigente e recebeu resposta negativa.

Após acertar com Mattos, o Vasco também fechou a contratação de Rodrigo Pelaipe. Ele chega ao clube para trabalhar como uma espécie de supervisor do futebol vascaíno.