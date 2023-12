Pedrinho é o novo presidente do Vasco - Reprodução

Publicado 16/12/2023 14:29

Rio - Apesar de só tomar posse em janeiro, o presidente eleito Pedrinho já começa a se movimentar para ajudar o Vasco. De acordo com o "UOL", o ex-jogador se ofereceu para ajudar Alexandre Mattos, novo diretor de futebol, na busca por reforços.

Pedrinho e Mattos possuem uma boa relação desde antes do Vasco, o que tornou a conversa bastante amistosa. O ex-jogador tem boa entrada no futebol e é um nome bem visto no meio, o que pode ser útil para o trabalho do novo dirigente.

O novo presidente, inclusive, chegou a procurar para uma conversa alguns jogadores que entende que encaixariam bem no Vasco. No entanto, qualquer movimentação oficial partirá de Alexandre Mattos.

Vale lembrar que, apesar da boa relação, Pedrinho e Alexandre Mattos fazem parte de alas distintas no Vasco. O ídolo cruz-maltino foi eleito presidente do clube associativo, enquanto o novo diretor de futebol é contratado da SAF.