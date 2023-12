Ramón Díaz acertou sua renovação de contrato com o Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Ramón Díaz acertou sua renovação de contrato com o VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 15/12/2023 17:33

O Vasco acertou a renovação de contrato do treinador Ramón Díaz, que ia até dezembro de 2024, para 2025. Além disso, o novo acordo do argentino com o Cruz-Maltino conta com uma cláusula de extensão de vínculo até 2027. As informações são do "UOL".

Emiliano Díaz, filho e assistente de Ramón Díaz no Vasco, havia indicado que o treinador e sua comissão permaneceria no clube para 2024, pelo fato do contrato ainda ser válido até o final daquele ano. Com o técnico e sua comissão permanecerá por, pelo menos, mais dois anos.

O desejo de Ramón Díaz e sua comissão técnica é montar um time mais competitivo para 2024 e que o Vasco brigue na parte de cima da tabela do Brasileirão. Para isso, o argentino já conversa com Alexandre Mattos, novo diretor de futebol do clube, para indicação de reforços. Para o ano que vem, a 777 Partners, dona majoritária da SAF do Vasco, prevê um aporte de R$ 250 milhões para transferências.

Ramón Díaz chegou no Vasco em julho e foi um dos principais responsáveis pela mudança de postura do time que resultou na fuga do Cruz-Maltino do rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o argentino comandou o clube de São Januário em 24 jogos, conseguindo 10 vitórias, seis empates e oito derrotas.