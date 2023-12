Léo, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 16/12/2023 18:17

Rio - O zagueiro Léo, do Vasco, vem recebendo sondagens de clubes do Brasil e do exterior para deixar São Januário. Apesar disso, o defensor faz parte dos planos do Cruz-Maltino para 2024 e dificilmente será negociado. A informação é do "ge".

Segundo o portal, Léo está na mira de times do Brasil, da França e do Catar, que buscaram informações sobre sua situação. No entanto, o Vasco só cogitaria negociar se conseguisse, no mínimo, recuperar os 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) que pagou ao São Paulo pelo zagueiro, no início de 2023. Caso contraria, ele seguirá no clube, algo que é desejado pelas duas partes.

A expectativa é de que o assédio a Léo aumente nos próximos dias. Em caso de propostas, o Vasco avaliará a situação.

Capitão do Vasco na maior parte de 2023, Léo criou forte identificação com o clube e foi um dos jogadores que mais se emocionou com a permanência na Série A. Ao longo da temporada, disputou 46 das 53 partidas do Vasco, sendo 42 delas como titular.