Zagueiro conquistou a titularidade no Gigante da Colina após fazer grandes partidas - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 16/12/2023 10:26

O Vasco encaminhou a renovação de contrato do zagueiro Maicon, que assinará um novo vínculo com o clube até o final de 2024. As informações são do "ge".

O acerto entre os representantes de Maicon e o Cruz-Maltino foi definido na última sexta-feira (16). O zagueiro está viajando em lua de mel e assinará o novo vínculo com o clube quando retornar ao Brasil.

Maicon tinha uma cláusula de renovação automática que seria acionada caso cumprisse uma meta de número de jogos. Entretanto, acabou não atingindo tal marca. Mesmo assim, o Vasco quis renovar o contrato do zagueiro, que teve bom desempenho na reta-final do último Campeonato Brasileiro.

Contratado em julho pelo Vasco, Maicon não agradou Ramón Díaz quando o treinador argentino chegou no clube, e teve que buscar sua oportunidade no dia a dia. Com bom desempenho nos treinamentos, o zagueiro começou a ganhar suas chances na equipe e encerrou a temporada como titular. Ao todo, ele disputou 16 jogos pelo Cruz-Maltino.