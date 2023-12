Vegetti - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/12/2023 18:00

Rio - Um dos destaques do Vasco na reação que evitou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, abordou o seu futuro em uma entrevista à emissora argentina "DSports". O atacante reafirmou seu contrato com o clube carioca, mas afirmou que pode ouvir outras ofertas.

"Estou aberto a ouvir outras propostas, mas o Vasco é o dono do meu passe e a ideia é continuar no Brasil", afirmou o jogador, que entrou em campo em 21 partidas e fez dez gols no Campeonato Brasileiro.

O clube carioca fechou a compra de Vegetti no meio de 2023 por 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões na cotação da época). Ele assinou contrato até o fim de 2025.

Antes de defender o Vasco, o atacante pertencia ao Belgrano, da Argentina, tendo sido artilheiro do campeonato do país. O veterano defendeu outros clubes do país como: Colón, Gimnásia e Ferro Carril.