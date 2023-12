Gabriel Pec - Daniel Ramalho / Vasco

Gabriel PecDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/12/2023 14:25

Rio - Gabriel Pec pode deixar o Vasco em 2024. De acordo com o portal "Goal", o Atlético-MG está de olho no atacante de 22 anos e pensa em fazer uma proposta ao Cruz-Maltino para contar com o jogador na próxima temporada.

O Galo ainda estuda os detalhes para avançar em uma oferta ao Vasco. O time mineiro está cauteloso em relação aos números que oferecerá, pois sabe que o camisa 11 está valorizado após boa temporada pelo Gigante da Colina.

Além do Atlético-MG, outros clubes monitoram a situação de Gabriel Pec. Segundo o "LANCE!", o Palmeiras também é um dos interessados no jogador.

Gabriel Pec foi um dos principais jogadores do Vasco na última temporada. Em 2023, ele atuou em 50 jogos, com 14 gols marcados e cinco assistências. O contrato do jogador com o Cruz-Maltino9 vai até o fim de 2027.