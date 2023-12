Fernando, volante do Sevilla - Divulgação

Publicado 14/12/2023 18:45

Rio - O Vasco deve fechar em breve a contratação do volante Fernando, do Sevilla-ESP, para 2024. Segundo publicação do jornal espanhol "As", o jogador de 36 anos chega a São Januário em janeiro para defender o clube carioca.

Fernando é um desejo antigo do Vasco. Em julho, ele também foi alvo do Cruz-Maltino, mas o negócio não avançou porque o Sevilla queria uma compensação financeira. Sem acordo, o clube fechou a contratação de Medel.

Desta vez, o cenário é diferente. Fernando tem contrato com o Sevilla até junho e já pode assinar um pré-contrato. Por isso, o time espanhol não deve dificultar uma saída. O brasileiro coleciona 167 jogos pelo clube, com sete gols e dez assistências