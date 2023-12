Ivan fez apenas três partidas com a camisa do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/12/2023 10:00

Rio - Contratado por empréstimo no começo do ano, o goleiro Ivan, de 26 anos, não conseguiu espaço no Vasco. Porém, de acordo com informações da "Itatiaia", o Cruz-Maltino avalia a possibilidade de comprá-lo junto ao Corinthians. O interesse passaria também pela 777 Partners.

No acordo junto ao Alvinegro havia uma clausula de compra por metas que não foi atingida. O Vasco seria obrigado a efetuar a transferência, caso Ivan atuasse em 45 minutos por 30 partidas. No total, o goleiro entrou em campo em apenas três jogos.

O novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, vai conversar com o Corinthians para negociar valores e forma de pagamento. A ideia do Vasco é adquirir os 90% dos direitos econômicos, que estavam pré-estabelecidos, do arqueiro. O clube ainda não formalizou uma oferta para o clube paulista.

O Alvinegro é detentor de 50% dos direitos do goleiro, enquanto a Ponte Preta, clube que o formou, possui os outros 10%. Na negociação para contratar Yuri Alberto, o time paulista cedeu 10% de uma eventual venda do goleiro para o Zenit-RUS. Ou seja, se o Vasco confirmar a aquisição, os russos recebem uma fatia. Os valores para adquirir Ivan em definitivo giram em torno de R$ 15 milhões.