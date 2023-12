Após retornar ao Nice, Robson tende a ser emprestado para outro clube novamente - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/12/2023 11:53

Rio - O zagueiro Robson Bambu não ficará no Vasco para a próxima temporada. Ele estava emprestado pelo Nice, da França, e não atingiu a meta estipulada no contrato para que o Cruz-Maltino exercesse a obrigação de compra. As informações são do 'ge'.

O Vasco estipulou que, se Robson jogasse por dois mil minutos na temporada (22 partidas completas), seria comprado em definitivo. O zagueiro, porém, entrou em campo 21 vezes, sendo 19 como titular. Foram mais de 1.500 minutos dentro das quatro linhas com a camisa vascaína. O valor previsto em contrato era de aproximadamente 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,7 milhões).

Agora, Robson retornará ao Nice e, provavelmente, será emprestado para outro clube. No Vasco, com Barbieri, ele foi pouco aproveitado no Campeonato Carioca por causa de lesão, mas foi titular no começo do Brasileiro até perder a vaga para Capasso. Com Ramón Díaz, atual técnico da equipe, o defensor chegou a entrar em campo como lateral-direito em algumas oportunidades.