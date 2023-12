Junior Alonso - Pedro Souza / Atlético

Junior AlonsoPedro Souza / Atlético

Publicado 13/12/2023 16:07

Rio - Alexandre Mattos já definiu seu primeiro alvo para reforçar o Vasco em 2024. Trata-se do zagueiro Junior Alonso, ex-Atlético-MG e que atualmente defende o Krasnodar, da Rússia. De acordo com o "ge", o time carioca já iniciou as negociações.

Inicialmente, os russos querem 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) para negociar Alonso. O Vasco considerou a pedida alta, e Mattos negocia com a diretoria do Krasnodar para tentar reduzir o valor da pedida. O zagueiro tem contrato até junho de 2025.

No início do ano, o Vasco chegou a tentar a contratação de Junior Alonso, mas não teve sucesso. O zagueiro era um desejo do então técnico Maurício Barbieri.

Junior Alonso é um velho conhecido de Alexandre Mattos. O diretor foi o responsável por contratar o zagueiro para o Atlético-MG, em 2020. Na época, ele negociou a compra de 100% dos direitos do jogador junto ao Lille, da França.

Ao todo, Junior Alonso disputou 133 partidas com a camisa do Galo. Ele deixou o clube no início de 2022 para defender o Krasnodar