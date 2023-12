Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do CatarDivulgação / Al-Duhail

Publicado 13/12/2023 13:48

Rio - O Vasco continua monitorando nomes no mercado de transferências, e três jogadores podem estar retornando para o clube em 2024. São eles os volantes Allan e Souza e, o nome mais conhecido, Philippe Coutinho. As informações são do jornal "Sport".

A negociação mais complicada, entretanto, é com o meia, que pertence ao Aston Villa e está cedido por empréstimo ao Al-Duhail, do Catar. Ainda não se sabe se Coutinho estaria disposto a retornar ao futebol brasileiro. Porém, o Vasco se mantém otimista, e as conversas estão em fase inicial.

As contratações de Allan e Souza, por outro lado, parecem ser mais acessíveis. O primeiro defende o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e o segundo no Beijing Guoan, da China. Souza, inclusive, vem treinando no CT Moacyr Barbosa para se recuperar de uma lesão e não negaria um possível contrato de produtividade.

Tratado como uma joia nas categorias de base, Coutinho foi promovido ao profissional do Vasco em 2009. Entretanto, logo em 2011, foi vendido para a Inter de Milão e iniciou um trajeto de muito sucesso no futebol europeu, principalmente no Liverpool.

Allan também teve uma passagem de sucesso na Europa. O volante teve passagens pela Udinese, Napoli, onde desempenhou seu melhor futebol, e Everton. Já Souza teve uma boa trajetória na Turquia, onde defendeu o Fenerbahçe e o Besiktas, além de ter atuado pelo Porto, em Portugal.