Emiliano Díaz - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/12/2023 17:45

Rio - Com renovação encaminhada até o fim de 2025 , Ramón Díaz e sua comissão técnica já planejam a próxima temporada no Vasco. Nesta quarta (13), em entrevista à ESPN Argentina, Emiliano Díaz, filho e auxiliar do treinador, indicou a permanência da comissão no clube carioca.

"Estão conversando com nosso representante. Temos mais um ano de contrato. Então é seguro dizer que sim (eles ficam)", disse Emiliano.

O auxiliar também fez elogios a Alexandre Mattos, novo diretor de futebol da SAF, e projetou mudanças no futebol vascaíno em 2024.

"O clube vai fazer um esforço, pelo que estamos conversando com o CEO e com pessoas do clube. Trouxeram um diretor que é um dos mais reconhecidos no Brasil, o Mattos, que estava no Athletico, mas que também trabalhou no Palmeiras. Todos o querem. Então estamos contentes com isso. O clube está projetando uma mudança, já vem de uma mudança grande. A estrutura vai mudar. Tomara que consigamos isso e possamos conquistar mais coisas no Vasco", declarou.