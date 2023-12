Gary Medel - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 13/12/2023 11:24

Rio - Um dos destaques da campanha de recuperação do Vasco no Brasileiro, o chileno Gary Medel, de 36 anos, faz parte do desejo do Boca Juniors para a próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN Argentina", o clube de Buenos Aires entrou em contato com os representantes do jogador.

No entanto, a tendência é que Medel continue no Vasco. O chileno está bastante feliz de atuar no futebol brasileiro e tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024.

O veterano tem uma história com o Boca Juniors, clube que defendeu em 2010 e 2011, ao lado de Riquelme, que atualmente é dirigente do clube argentino. No total, Medel entrou em campo em 48 jogos e fez sete gols pelo Boca.