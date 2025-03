Régis Pitbull - Reprodução

Publicado 25/03/2025 18:13

Rio - O ex-atacante Régis Pitbull, que teve passagem pelo Vasco em 2003, foi preso na manhã desta terça-feira (25), em São Paulo, por agredir um idoso de 69 anos dentro do elevador de seu prédio. O homem era vizinho do ex-jogador e perdeu três dentes com os golpes.

As câmeras de segurança do prédio onde aconteceu a confusão registraram o momento da agressão. Nas imagens, é possível ver que Pitbull ataca o idoso com uma cabeçada e dois socos.

Tudo aconteceu quando o homem decidiu ir até a portaria buscar encomendas e encontrou Régis na entrada do elevador. O ex-atacante chutou a porta e foi repreendido pelo vizinho, que ocupa o cargo de sub-síndico do prédio. Irritado, Régis Pitbull partiu para a agressão.



De acordo com o "ge", existe uma ordem de despejo do local contra Régis Pitbull há 20 anos. O ex-jogador costuma ofender e discutir com moradores do prédio com frequência.

Régis Pitbull trava uma batalha contra o vício em drogas, principalmente o crack, há anos. Em 2021, ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação com a ajuda de Walter Casagrande, mas não teve sucesso no tratamento.

Além do Vasco, Pitbull defendeu clubes como Corinthians, Ponte Preta, Portuguesa e Bahia, entre outros. No Cruz-Maltino, teve passagem apagada e marcou apenas dois gols em 19 jogos.