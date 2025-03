Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - A transferência de Danilo para o Flamengo pode ter sido fundamental para a saída de Thiago Motta do comando da Juventus. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a decisão do ítalo-brasileiro de liberar o defensor teria minado sua relação com parte do elenco.

"Um dos pontos mais baixos da gestão Motta foi atingido no final de dezembro, quando ele decidiu pedir a transferência de Danilo: o capitão titular. Raramente considerado, Danilo, no entanto, acatou e nunca esteve frente a frente com o treinador, a não ser para representar o time, o que aconteceu pouco antes de Thiago decidir deixá-lo fora do elenco por uma série de solicitações que não foram compartilhadas", afirmou a publicação.

A relação de Thiago Motta com os jogadores da Juventus era fria. Boa parte do elenco considerava a gestão do comandante rígida demais.

"A gestão rígida imposta por Thiago Motta, que tinha pouca empatia com os jogadores, tornava tudo muito mecânico, a ponto de se enfraquecer justamente porque o envolvimento nos momentos de dificuldade se tornava muito limitante e limitado. No final das contas, os jogadores que nunca sentiram um fardo extremo de gestão técnica são muito poucos. Dar a ele muita liberdade para tomar decisões acabou causando os maiores problemas da equipe, já que todo líder em potencial era forçado pelo treinador a ficar um passo atrás", disse o jornal.

Sob o comando de Motta, a Juventus somou 18 vitórias, 17 empates e sete derrotas. No período, o time caiu nos playoffs da Liga dos Campeões para o PSV (HOL) e foi eliminado da Copa Itália para o Empoli nas quartas de final.