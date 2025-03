Ronaldo Fenômeno - Daniel Ramalho / AFP

Ronaldo FenômenoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 25/03/2025 13:01

Rio - O ex-atacante Ronaldo Fenômeno, de 48 anos, utilizou as redes sociais para se retratar de uma declaração de que Neymar teria problemas com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O pentacampeão também exaltou a qualidade do camisa 10.

"Deixo aqui o meu pedido de desculpa ao Neymar por ter falado da sua relação com o presidente da CBF. Como ex-jogador, sei o quanto histórias mal contadas podem nos prejudicar. Sei também o quanto o seu talento pode fazer a diferença na seleção brasileira. É por isso que torço!", escreveu em seu perfil no "X", o antigo Twitter.

Na última sexta, em entrevista ao programa Charla, no YouTube, Ronaldo apontou o que Neymar precisava fazer para conseguir chegar em boa forma física para a Copa e apontou um suposto problema com o mandatário da CBD.

“Acredito (no Neymar na Copa). Ele tem um talento maravilhoso, mas vai ter que se sacrificar. E é um sacrificio que vale a pena, falta um ano para a Copa. Se ele chegar voando, a gente tem muita chance. Essas lesões musculares depois de mais de um ano parado são normais, eu passei por isso. Mas ele vai ter que se cuidar, descansar para caramba. É comer, treinar e dormir. Pelo que eu sei, ele não se dá bem com Ednaldo. Ele acusa o Ednaldo que a lesão do cruzado foi em Cuiabá pelo gramado irregular. Foi o que eu ouvi, não sei se é verdade. Mas tem como fazer. Se ele chegar bem, aumentam as nossas chances", afirmou o Fenômeno.

Ronaldo teve recentemente uma candidatura para a presidência da CBF frustrada. Ele não conseguiu o apoio mínimo das confederações para concorrer. Ednaldo Rodrigues acabou sendo reeleito.