Bianca Sattelmayer foi o grande destaque do 4º SFT Awards (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 25/03/2025 12:00 | Atualizado 25/03/2025 12:20

Realizada entre o fim de fevereiro e o começo de março, a quarta edição do SFT Awards teve a casca-grossa Bianca Sattelmayer como grande destaque. Campeã peso-palha de Xtreme, Bianca faturou o cinturão em abril, defendeu ele em outubro e, ao todo, venceu as três lutas que fez pela organização em 2024 - sendo duas no SFTX e uma no MMA.



Vivendo grande fase, Sattelmayer concorreu a sete prêmios e venceu cinco, sendo o principal deles o de Gladiador(a) do Ano. Ao todo, foram 70 atletas indicados e 26 prêmios entregues no "Oscar do SFT". E além de Bianca, eleita também "Lutadora do Ano" no MMA Pro e Xtreme Pro Feminino, Nildo Katchau levou como "Lutador do Ano" no MMA Pro Masculino e Thiago Tiwi no Xtreme Pro Masculino.

A temporada 2024 de Nildo Katchau, vale lembrar, foi marcada pela sua consagração como campeão duplo de MMA, ostentando títulos nos pesos mosca e galo. No 4º SFT Awards, ele disputou quatro prêmios e venceu dois. Thiago Tiwi, por sua vez, conquistou e defendeu com sucesso o cinturão peso-pena de Xtreme, e indicado a três prêmios, levou todos.Entre as mulheres, destaque também para as feras Tatiane Predadora, com quatro indicações e três prêmios, e Beatriz França, que concorreu em cinco categorias e faturou duas delas. Presidente do SFT, David Hudson celebrou o sucesso da premiação, que para garantir que os votos realmente considerem as habilidades e a técnica dos lutadores, teve um painel de dez profissionais votando:"O 4º SFT Awards foi simplesmente espetacular! Vimos nossos guerreiros e guerreiras brilharem em 2024, elevando ainda mais o nível do combate brasileiro. Cada vencedor representa o melhor que o nosso esporte pode oferecer, provando que o SFT continua sendo a casa das grandes estrelas e das batalhas inesquecíveis. Estamos orgulhosos em celebrar estes atletas extraordinários, cujas histórias inspiram gerações e fortalecem nossa missão de revolucionar o cenário das artes marciais no Brasil e no mundo", disse o presidente.Criado em 2020, o SFT Awards é uma maneira de engajar a comunidade da luta, valorizando os atletas que mais se destacaram durante todo o ano. E para 2025, David prometeu criar novas categorias, atraindo ainda mais o interesse dos fãs e dando espaço para outros lutadores.Cris Cyborg recebe homenagemAinda como parte do 4º SFT Awards, Cris Cyborg, precursora do MMA feminino, multicampeã e uma verdadeira lenda, foi homenageado no Dia Internacional da Mulher (saiba mais). Para o grande momento, o SFT entregou o prêmio “Realização de Vida”, que tem o intuito de homenagear o legado nos esportes de combate, e ninguém melhor do que Cyborg, única a ter cinturões em cinco organizações de MMA diferentes.Cris CyborgBianca SattelmayerNocaute do Ano: Nildo Katchau (SFT 53)Luta do Ano: Neemias Santana x Marcos Vinicius (SFT 48)Performance do Ano: Rafael Soldado (SFT 45)Reviravolta do Ano: Tiago Terra Nova (SFT 51)Finalização do Ano: Daniel Oliveira (SFT 51)Revelação do Ano: Anderson FalcãoLutador do Ano: Nildo KatchauNocaute do Ano: Tatiane Predadora (SFT 52)Luta do Ano: Tatiane Predadora x Sidy Rocha (SFT 52)Performance do Ano: Bianca Sattelmayer (SFT 45)Reviravolta do Ano: Tatiane Predadora (SFT 52)Lutadora do Ano: Bianca SattelmayerNocaute do Ano: Thiago Tiwi (SFT 50)Knockdown do Ano: João Carvoeiro (SFT GDF)Luta do Ano: Matheus Mesquita x Bernardo Super Choque (SFT 53)Performance do Ano: Thiago Tiwi (SFT 53)Reviravolta do Ano: Matheus Mesquita (SFT 53)Revelação do Ano: Demerson Mão de PedraLutador do Ano: Thiago TiwiNocaute do Ano: Leticia Orchel (SFT 52)Knockdown do Ano: Beatriz França (SFT 52)Luta do Ano: Beatriz França x Priscila Vargas (SFT Gladiadores)Performance do Ano: Bianca Sattelmayer (SFT 52)Reviravolta do Ano: Fabia Peixoto (SFT 53)Lutadora do Ano: Bianca SattelmayerRevelação do Ano: Duda SantanaLuta do Ano: Kevem Japa x Jonatha William