Magomed Ankalaev revelou possível revanche com Alex Poatan (Foto: Reprodução)

Publicado 24/03/2025 09:00

Logo assim que acabou a luta no UFC 313, no último dia 8, Alex Poatan, Magomed Ankalaev e Dana White já falavam em uma revanche imediata. O russo acabou com o reinado do brasileiro nos meio-pesados e assumiu o posto de campeão da categoria após vencer por decisão unânime.



Na última semana, Ankalaev usou as redes sociais para deixar os fãs animados. O novo campeão declarou que "aceitou" a data para o novo encontro com Poatan dentro do octógono.



"Eu tenho uma data (para fazer a revanche) e eu já aceitei. Espero que meu adversário (Poatan) aceite também. Dessa vez, não serão cinco rounds (de luta). Eu não sou pago pela hora", escreveu o russo no X (antigo Twitter).