Maurício Ruffy se arriscou no golfe(Foto: Divulgação)

Publicado 25/03/2025 08:00

Em ascensão no UFC, o lutador Maurício Ruffy mostrou que sua precisão não se limita ao octógono. No último fim de semana, o peso-leve da maior organização de MMA do mundo se arriscou no golfe e surpreendeu os presentes no Campo Olímpico do Rio de Janeiro com sua precisão.



Ruffy, que venceu as três lutas que fez no UFC, vem de um nocaute cinematográfico contra o experiente norte-americano Bobby Green - um chute rodado preciso no UFC 313, no último dia 8. Agora, o atleta da equipe Fighting Nerds demonstrou que seu faro para acertos também se aplica ao golfe, recebendo elogios de quem acompanhou suas tacadas.