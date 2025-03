LFA 205 vai marcar a estreia da organização em Brasília - (Foto: Divulgação)

LFA 205 vai marcar a estreia da organização em Brasília(Foto: Divulgação)

Publicado 24/03/2025 07:00 | Atualizado 24/03/2025 14:00

Os fãs já podem garantir ingressos de arquibancada para a estreia do LFA em Brasília, que acontece na próxima sexta-feira (28/3), na Associação dos Servidores do Banco Central (Asbac), trocando por 1kg de alimento não perecível.



As trocas podem ser feitas nos pontos listados abaixo, das 8h às 18h, e seguem até a lotação máxima do evento.



- SGAN 604, Módulo 6

Av. L2 Norte (Dentro do Clube de Vizinhança Norte)



- Academia Gold Fit Premium

Rua 44, Lote 391 - São Sebastião, Brasília/DF

A ação é promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Tudo o que for arrecadado com a bilheteria será revertido para comunidades vulneráveis do Distrito Federal.



O LFA 205 leva a Brasília os maiores prospectos do MMA sul-americano. Na luta principal, o brasileiro Vinicius Pires encara o argentino Lionel Abojer em combate que vale o cinturão mundial dos pesos-galos.



LFA 205

Asbac, Brasília-DF

28 de março de 2025



Card principal

Peso-galo: Vinicius Pires x Lionel Abojer

Peso leve: Manoel Sousa x Lucas Barros

Peso-galo: Herbeth Sousa x Michel Lima

Peso médio: Diego Dias x Pedro Henrique

Peso-palha: Xiomara Piriz x Gabi Fujimoto

Peso-pena: Aristides Vinícius x Luan Pedrozo



Card preliminar

Peso-galo: Giovanni Garcia x Emerson Oliveira

Peso-pena: João Pedro Moreira x Gustavo Ribeiro

Peso médio: Marcos Vinícius Rezende x Neemias Santana

Peso-galo: Diego Paiva x Jeovanny Oliveira

Peso-pena: Eduardo Dutra x Luis Carlos Dietrich

Peso-galo: Igor Taylon x Wellington Mourão

Peso-mosca: Thiago Taveira x Douglas Silva