Lutas casadas foram o ponto alto da 11ª edição do BJJ Storm (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 25/03/2025 07:30 | Atualizado 25/03/2025 11:39

Um verdadeiro sucesso! Assim pode-se definir o BJJ Storm 11, realizado no último fim de semana (22 e 23/03), em Minas Gerais, com 73 lutas casadas com transmissão ao vivo, disputas de Jiu-Jitsu de alto nível e diversos campeões consagrados.



Entre as equipes, destaque para a Gracie Barra - Felipe Preguiça, campeã no adulto e master seguida por Gracie Barra - BH e Sapo Team, respectivamente, e novamente a Sapo Team, campeã no kids com o CT Cristiano Maia em segundo e BJJ Favela em terceiro.

Ao todo, mais de 1300 atletas entraram em ação no BJJ Storm 11, com o brilho dos faixas-preta Herbert Penido, da Bitim Grappling Portugal, campeão peso e absoluto pesado master - além de ter vencido a sua superluta -, e Vinicius Santos, da Vinny BJJ, campeão peso e absoluto leve master finalizando todas as suas lutas. Cada um, vale citar, levou pra casa R$ 1.500,00 da premiação em dinheiro para os campeões dos absolutos.



"Muito feliz que todas as novidades que a gente preparou para a temporada 2025 foram um sucesso. Os absolutos ainda podem melhorar um pouco para a galera entrar em peso, mas as lutas casadas foram insanas, todas valendo cinturão e com transmissão ao vivo no YouTube", contou Claudio Caloquinha, presidente do BJJ Storm, que completou:



Faixa-preta Herbert Penido brilhou com ouro duplo no master e vitória na sua superluta (Foto: @joao.sfotos)

Entre as novidades da organização mineira em 2025 estão bonificação de 35 mil reais por etapa, divisão dos absolutos e ranking para todas as categorias de idade, cada uma com sua respectiva premiação para os campeões da temporada.



Passado o evento, Caloquinha e sua equipe agora trabalham de olho no BJJ Storm 12, marcado para os dias 24 e 25 de maio, e que promete ser histórico: "Gostaria de agradecer ao apoio da Ademicon BH e da BH Acupuntura & Estética, e já convidar professores e atletas para a nossa 12ª edição. Contamos desde já com o apoio e a presença de todos para que a gente faça uma festa ainda maior. Em maio do ano passado batemos o nosso recorde de inscritos e, neste ano, queremos nos superar com mais de 1500 atletas", encerrou.



As inscrições para o BJJ Storm 12, vale citar, estarão abertas a partir da próxima semana no site www.bjjstorm.com.br com o primeiro lote valendo até 23/04, o segundo até 07/05 e o terceiro - e último - até 18/05.



RESULTADOS POR EQUIPE:



-Adulto e master



1° GB Felipe Preguiça - 105 pontos

2° GB BH - 70 pontos

3° Sapo Team - 68 pontos



-Kids



1° Sapo Team - 279 pontos

2° Cristiano Maia - 138 pontos

