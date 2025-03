Renê em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 25/03/2025 11:44

Rio - Um dos reforços mais contestados para a temporada de 2025, o lateral-esquerdo Renê, de 32 anos, terá neste começo de Brasileiro um tempo como titular para tentar afastar a desconfiança dos torcedores do clube carioca.

Ex-jogador de Flamengo e Internacional, ele ficou no banco de reservas na maioria dos jogos da temporada. Porém, com a lesão de Gabriel Fuente, de 27 anos, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, o veterano foi titular do segundo jogo da final do Carioca e terá mais oportunidades no Brasileiro.

A tendência é que o colombiano retorne somente depois da segunda quinzena de abril, com isso, Renê poderá ser titular em pelo menos cinco jogos da Série A, além de duas partidas pela fase de grupos da Sul-Americana.

Renê foi contratado como homem de confiança de Mano Menezes, que o dirigiu no Internacional. Ele assinou contrato até o fim de 2026. No total, o lateral entrou em campo em cinco jogos pelo Fluminense.