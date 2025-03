Mano Menezes tem última semana cheia para trabalhar a equipe para os próximos meses - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/03/2025 14:22

19 partidas em 64 dias. A partir da estreia no Brasileirão, sábado (29), às 18h30, contra o Fortaleza, fora de casa, o Tricolor terá, em média, três dias de intervalo entre um confronto e outro.

Fluminense inicia nesta segunda-feira (24) a última semana completa de treinos até a insana maratona que terá. A partir da estreia no Brasileirão, sábado (29), às 18h30, contra o Fortaleza, fora de casa, o Tricolor terá,

O calendário apertado exigirá um bom preparo físico para evitar problemas de lesão e desfalques nas três competições pela frente. Ao todo, serão 11 rodadas no campeonato, além de todos os seis jogos dos grupos da Copa Sul-Americana, bem como os dois confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.



Nesse período, o máximo de tempo que o técnico Mano Menezes tem para trabalhar serão cinco dias, a depender da definição de datas e horários das próximas rodadas do Brasileirão, o que pode acontecer duas vezes.



terá um período de descanso maior até a estreia no Mundial de Clubes. Com a Data Fifa entre 2 a 10 de junho, serão 10 dias até o duelo com o Ceará, pela 12ª rodada.

Somente depois do confronto contra o Internacional, previsto para o fim de semana de 30/5 e 1/6, o Fluminense terá um período de descanso maior até a estreia no Mundial de Clubes. Com a Data Fifa entre 2 a 10 de junho, serão 10 dias até o duelo com o Ceará, pela 12ª rodada.

A diretoria tricolor, junto a Botafogo, Flamengo e Palmeiras, tenta adiar esse compromisso, para que tenham mais tempo de preparação para o torneio mundial. Caso consiga, serão 15 dias até enfrentar o Borussia Dortmund, em 17 de junho. Mas se tiver que enfrentar os cearenses, serão apenas cinco.



Os próximos jogos do Fluminense*



- 29/3 - Fortaleza (fora) - Brasileirão

- 1/4 - Once Caldas (fora) - Copa Sul-Americana

- 5/4 - Red Bull Bragantino (em casa) - Brasileirão

- 10/4 - San José (em casa) - Copa Sul-Americana

- 12/4 - Santos (em casa) - Brasileirão

- 16/4 - Corinthians (fora) - Brasileirão

- 19/4 - Vitória (em casa) - Brasileirão

- 22/4 - Unión Española (fora) - Copa Sul-Americana

- 26/4 - Botafogo (fora) - Brasileirão

- 30/4 - A definir - Copa do Brasil

- 3/5 - Sport (em casa) - Brasileirão

- 8/5 - San José (fora) - Copa Sul-Americana

- 10/5 - Atlético Mineiro (fora) - Brasileirão

- 14/5 - Unión Española (em casa) - Copa Sul-Americana

- 17/5 - Juventude (fora) - Brasileirão

- 21/5 - A definir - Copa do Brasil

- 24/5 - Vasco (em casa) - Brasileirão

- 29/5 - Once Caldas (em casa) - Copa Sul-Americana

- 1/6 - Internacional (fora) - Brasileirão

- 11/6 - Ceará (em casa) - Brasileirão **

-17/6 - Borussia Dortmund (nos Estados Unidos) - Mundial de Clubes



* As datas ainda precisam de confirmação

** Deve ser adiado pela CBF